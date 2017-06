Mit Flixbus von Graz nach Koper und Portoroz

Der deutsche Busreisen-Anbieter Flixbus startet eine neue Offensive und bietet von Graz aus 19 weitere Ziele an - nach Slowenien, Kroatien und Deutschland. Damit steigt die Zahl der Destinationen, die von Graz angefahren werden, auf 50.

Es begann alles mit der Strecke Graz-Wien - seitdem steigen die Fahrgastzahlen beim Fernbus-Unternehmen Flixbus in der Steiermark kontinuierlich an, im Vorjahr gleich um 60 Prozent gegenüber 2015. Das Unternehmen weitet daher sein Streckennetz von Graz aus sukzessive aus.

Weitere Ziele: Rovinj, Split, Frankfurt oder Köln

Bis jetzt waren es 31 Ziele, jetzt kommen 19 weitere dazu, gab Flixbus am Mittwoch bekannt. Erstmals ist es möglich, mit dem Bus direkt in die slowenische Hafenstadt Koper und den Küstenort Portoroz zu fahren. Im Programm finden sich auch neue Ziele an der kroatischen Küste, wie Rovinj, Umag, Pula oder Split. Abfahrt nach Portoroz und Koper ist täglich in der Nacht um 2.25 Uhr, vier Stunden später erreicht der Bus sein Ziel. Auch die kroatische Region Dalmatien ist täglich direkt an Graz angebunden. Hier geht es zum Beispiel nach Zadar entlang zu den Städten Biograd oder Sibenik bis nach Split.

Auch das Streckennetz nach Deutschland wurde erweitert. Städte wie Regensburg, Nürnberg, Frankfurt oder Köln sind dazugekommen. Möglich wird der Netzausbau laut FlixBus durch die Zusammenarbeit mit anderen Buspartnern in Österreich.

Schon fast drei Millionen Passagiere in Österreich

Europaweit ist Flix-Bus auf der Überholspur. Geschäftsführer Andre Schwämmlein erwartet für heuer einen neuen Passagierrekord mit bis zu 40 Millionen Fahrgästen, das wäre gegenüber dem Vorjahr ein Plus von zehn Millionen Passagieren. In Österreich transportierte Flixbus voriges Jahr 2,7 Millionen Passagiere.

