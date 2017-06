Verbote für Dieselfahrzeuge in Graz gefordert

Graz ist Österreichs Hotspot beim Thema Luftverschmutzung. ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl fordert daher jetzt - wie auch bereits 2012 - ein Verbot für Dieselfahrzeuge nach skandinavischem Vorbild.

Bereits an fünf Tagen wurden 2017 die Grenzwerte für Luftschadstoffe in Graz überschritten. Um dagegen vorzugehen, gibt es die unterschiedlichsten Lösungsansätze - mehr dazu in Feinstaub: Grüne fordern autofreien Tag für Graz oder Feinstaub: Stundenkarte wird Öffi-Tagesticket (3.2.2017). Ein neuer bzw. wiederholter Ansatz kommt vom Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Er fordert jetzt - wie auch bereits 2012 - ein Verbot für Dieselfahrzeuge. Sein Vorbild: Skandinavien.

ORF

„Mit Anreizsystemen fährt man besser“

„Ich würde wirklich dafür plädieren, dass man einmal sagt, so - wie in Skandinavien - in sieben Jahren wünschen wir uns solche Autos nicht mehr. Die werden dann, wenn ich so sagen darf, überhaupt verboten oder bestraft und mit solchen Anreizsystemen fährt man besser“, findet Nagl.

Die KPÖ und die Grünen setzen hingegen auf mehr autofreie Tage. Ablehnung für Nagls Idee kommt indes auch von der FPÖ: „Mit einer starken FPÖ wird es keine derartige Umweltzone geben. Denn diese würde primär finanziell schwächere Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, treffen. Darüber hinaus wären die negativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Graz fatal“, so der Freiheitliche Landesparteichef Mario Kunasek. Er fordert in einer Aussendung mehr Investitionen in Infrastrukturprojekte.

Forderung 2012 abgelehnt

Bereits 2012 wurde Nagls Forderung nach einem Verbot für Dieselfahrzeuge bei einer Bürgerbefragung von den Grazern abgelehnt. Derzeit beschäftigt sich laut Kleiner Zeitung eine Arbeitsgruppen zwischen Stadt und Land mit dem Thema. Denn die Stadt Graz könne im Alleingang eine derartige Forderung ohnehin nicht umsetzen.

Links: