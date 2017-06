Nachfrage an Kindergartenpädagogen steigt

WIKI, der größte Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen in der Steiermark, sucht Personal - und setzt dabei einen Fokus auf männliche Kindergartenpädagogen. Unter den 928 Betreuern sind derzeit nur 13 Männer zu finden.

Über 8.000 Kinder betreut der Verein WIKI in der gesamten Steiermark. Aktuell ist man auf Personalsuche, „weil die Nachfrage aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen massiv im Steigen ist. Das heißt, wir werden im Herbst neue Einrichtungen - auch in Graz - eröffnen, und vor diesem Hintergrund sind wir auf der Suche nach KindergartenpädagogInnen und BetreuerInnen“, so die pädagogische Leiterin von WIKI, Bettina Ehgartner.

„Auf der Suche nach den starken Männern“

In der Steiermark befinden sich derzeit rund 36.500 Kinder in elementaren Betreuungseinrichtungen, also Kinderkrippen oder Kindergärten. Das gesamte Betreuungspersonal umfasst knapp 6.000 Personen, 928 davon arbeiten beim Verein WIKI - „davon sind nur 13 männliche Pädagogen. Das heißt, WIKI ist auch auf der Suche nach den starken Männern“, verrät Ehgartner.

Im Zuge eines Open-House-Tags am Donnerstag will man daher Einblicke in die Arbeitswelt als Elementarpädagoge bzw. Pädagogin geben, Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten von WIKI präsentieren und zeigen, welche gesellschaftliche Bedeutung die Arbeit in der Kinderbetreuung hat. Auffallend sei laut Ehgartner, dass der Großteil der Absolventen und Absolventinnen der Ausbildungsakademien für Elementarpädagogik nicht direkt in die Berufswelt wechselt.

