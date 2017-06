Gratis-Impfungen für steirische Feuerwehrleute

Am Donnerstag beschließt der Nationalrat Gratis-Impfungen gegen Hepatitis A und B für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. In der Steiermark fasst man den Beschluss als notwendigen Selbstschutz der Helfer auf.

Land Steiermark/Bektaš

„Unser Einsatz hat sich ausgezahlt. Gemeinsam mit den Feuerwehren drängen wir schon länger darauf, dass unsere freiwilligen Feuerwehrleute, die ehrenamtlich Tag und Nacht für uns alle im Einsatz sind, mehr Wertschätzung bekommen", so der zuständige Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer (SPÖ) mit Blick auf den Nationalratsbeschluss, der ab Juli Gratis-Impfungen gegen Hepatitis A und B für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren vorsieht.

Eine verdiente Unterstützung

Die Impfungen stellen laut Schickhofer einen notwendigen Selbstschutz für künftige Einsätze dar - "unsere Helfer haben sich diese Unterstützung verdient“, so Schickhofer. Gerade in den letzten Tagen und Wochen seien die steirischen Feuerwehren in der Südsteiermark und in der Obersteiermark im Dauereinsatz gewesen - mehr dazu in Wieder zog Unwetterfront über die Steiermark (27.6.2017).

FF Liezen

Über Schickhofers Unterstützung in Vorbereitung zur Beschlussfassung im Nationalrat zeigt sich Feuerwehrpräsident Albert Kern, Landesfeuerwehrkommandant der Steiermark, sehr erfreut - denn: „Gerade bei der technischen Hilfeleistung im Rahmen von schweren Verkehrsunfällen - beziehungsweise bei der Erste-Hilfe-Leistung am Unfallort - sind unsere Mitglieder durchaus einer potenziellen Infektionsgefahr ausgesetzt." Die Abwicklung der Impfungen erfolgt laut einer Aussendung zwischen den Landesfeuerwehrverbänden und der AUVA.

