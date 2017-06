18-Jähriger schoss auf zwei Schüler

Mit einer Gaspistole soll am Donnerstag ein 18-jähriger Grazer in Fernitz im Bezirk Graz-Umgebung zwei Schüler bedroht und beraubt haben. Bei seiner Flucht fiel laut Polizei auch ein Schuss.

Ein 15 und ein 17 Jahre alter Schüler saßen am frühen Donnerstagnachmittag auf dem Erzherzog-Johann-Platz in Fernitz auf einer Bank in einem Buswartehäuschen, als plötzlich der 18-Jährige auf die beiden zukam: Laut Polizei bedrohte er den 17-Jährigen mit einer Gaspistole und raubte ihm Bargeld und ein Handy, auch dem 15-Jährigen soll er mit der Waffe gedroht haben. Bei seiner Flucht soll er dann in Richtung der beiden einen Schuss abgegeben haben, verletzt wurde dabei aber niemand.

Waffe war mit Stahlkugeln geladen

Nach einer Fahndung wurde der mutmaßliche Täter ausgeforscht, er ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Die mit Stahlkugeln geladene Waffe wurde sichergestellt, ein Waffenverbot ausgesprochen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, weshalb er zusätzlich noch nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt wurde. Der 18-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.