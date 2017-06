1.200 Bierkisten auf Straße gestürzt

Wieder ist es in der Obersteiermark zu einem Unfall mit einem Biertransporter gekommen: 1.200 Kisten stürzten am Donnerstag in Leoben auf die Straße. Erst im März gab es einen ganz ähnlichen Unfall.

Der letzte Unfall dieser Art ereignete sich im März in Bruck-Oberaich bei der Auf- und Abfahrt zur Semmeringschnellstraße - mehr dazu in Lkw verlor 200 Kisten Bier auf Bundesstraße (13.3.2017).

Missglücktes Wendemanöver

In Leoben war Donnerstagmittag ein missglücktes Wendemanöver der Auslöser für einen ähnlichen Unfall, allerdings mit noch größeren Auswirkungen: Laut Polizei stürzten 1.200 Bierkisten auf die Fahrbahn.

Filmteam Austria/Roland Theny

Der rumänische Lkw-Lenker hatte sich verfahren und wollte mit seinem Sattelzug beim Wirtschaftspark wenden. Dabei verrutschte das Ladegut und fiel vom Sattelanhänger auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr räumte und reinigte die Straße, Personen kamen nicht zu Schaden.