Vorlesetag: Echte Helden lesen vor!

Am Samstag findet in der ganzen Steiermark der erste steirische Vorlesetag statt - der Höhepunkt der Leseoffensive des Landes, die in den letzten Monaten die Wichtigkeit des Lesens und Zuhörens ins Bewusstsein rückte.

Regelmäßiges Lesen fördert die sprachliche Kompetenz; aber auch das Zuhören bei Geschichten ist ein entscheidender Punkt in der sprachlichen Entwicklung von Kindern: So wird die Fantasie angeregt und der Grundstein für sinnerfassendes Lesen gelegt, so Projektleiterin Verena Gangl vom Lesezentrum Steiermark.

Land Steiermark Veranstaltungstipp: Der erste steirische Vorlesetag findet im ganzen Land statt: Events für Leseratten

„Zum Vorlesen motivieren“

„Uns geht es auch ganz stark darum, dass wir vor allem auch Familien wieder vermehrt zum Vorlesen, zum Erzählen motivieren, weil wir auch aus zahlreichen internationalen Studien wissen, dass Kinder, denen viel vorgelesen wird, die schon ganz früh mit Sprache in Berührung kommen, dass die sich dann beim Lesen lernen leichter tun, und sich dann auch beim sinnerfassenden Lesen später leichter tun werden“, so Gangl.

„Das Richtige zum richtigen Zeitpunkt“

Dass die Lesekompetenz besondere Aufmerksamkeit verdiene, ist für Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) selbstverständlich, denn es sei die Grundlage für eine nachhaltige Schulbildung: „Die Leseoffensive wurde kreiert außerhalb der Schule, aber natürlich soll es darin münden, dass die Kinder dann in der Schule besser lesen, schreiben und rechnen können. Wenn man das schon in der frühen Kindheit bewerkstelligen kann, dass Kinder eine Lust haben, zum Buch zu greifen, dann haben wir mit einer Leseoffensive das Richtige zum richtigen Zeitpunkt erwischt.“

Als Höhepunkt der Initiative findet nun am Samstag der erste steirische Vorlesetag statt: Die sechs Bücherheldinnen und Bücherhelden – Pirat Harald Holzbein, Fantasyfigur Skadi, Detektivin Stella Superella, Entdeckerin Pia Pfiffig, Hexe Conny Clax und Fynn der Fuchs - begleiten durch den Tag und wollen bei zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land zum Lesen und Vor-Lesen animieren.

