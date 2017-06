Baden kann ein teures Vergnügen sein

So schön es ist - ein Tag im Freibad kann teuer werden. Die Arbeiterkammer Steiermark verglich die Eintritts- und Buffetpreise in steirischen Freibädern und Badeseen - und vor allem die Höhe der Eintrittspreise variiert stark.

Spitzenreiter bei den Freibädern ist die Auster in Graz - eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet hier 7.60 Euro. Am wenigsten zahlt man im Naturbad Neumarkt mit zwei Euro. Bei den Seen hält das Schwarzl Freizeitzentrum mit 6 Euro Tageseintritt den Spitzenplatz. Wer ganz ohne Geld ins Wasser will, hat zumindest drei Möglichkeiten - der Stausee Soboth, der Freizeitsee Krieglach und der Erlaufsee verlangen keinen Eintritt.

Buffetpreise zogen stark an

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass sich bei den Eintritten nur wenig änderte, sehr wohl aber bei der Verpflegung, so Susanne Bauer von der Arbeiterkammer Steiermark: „Große Unterschiede gibt es hinsichtlich der Preisveränderung bei den Buffetpreisen. Jene an den Seen haben bei einigen Produkten stark angezogen, beispielsweise das Mineralwasser über zwölf Prozent.“ Zwischen 2,20 Euro und 3,50 Euro muss man für Pommes mit Ketchup hinlegen, ein halber Liter Cola dazu kommt auf 2,50 Euro bis vier Euro.

Familien zahlen bis zu 21 Euro Eintritt

Hat man jetzt als Familie einen Badetag vor, gestaltet sich der Preisvergleich schon etwas schwieriger: „Die Familienkarte ist preislich sehr unterschiedlich - quer über die Steiermark. Natürlich ist auch das Angebot hinsichtlich der Wasserfläche unterschiedlich, aber zwischen sechs und 21 Euro ist für zwei Erwachsene und zwei Kinder berappen, wobei es teilweise noch Ermäßigungen gibt“, sagt Bauer.

Kind ist nicht gleich Kind

Auch nicht direkt vergleichbar sind die Eintrittspreise für Kinder: Kinderkarten für einen Ganztag kosten in Freibädern zwischen einem Euro und 5,40 Euro - allerdings ist Kind nicht überall gleich Kind, so Bauer: „Kinderkarten gibt es an der unteren Grenze ab drei bis sechs Jahren und an der oberen Jahresgrenze zwischen 13 und 18 Jahren. Hier wäre eine Vereinheitlichung - Kind ist Kind in der Steiermark - durchaus ins Auge zu fassen.“

Freizeitangebote nicht immer gratis

Dann wären da noch unterschiedliche Freizeitangebote wie Trampolinspringen, das entweder gratis ist oder über acht Euro kosten kann. Und Parkplätze sind ebenfalls nicht immer gratis dabei.

