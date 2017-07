Verschärfter Priestermangel: Heuer keine Weihe

In Österreich werden heuer nur 18 Männer zu Priestern geweiht - so wenige wie seit Jahren nicht. In der Steiermark fällt die Weihe gänzlich aus. Verantwortlich dafür sind der fehlende Nachwuchs und Änderungen bei der Ausbildung.

Rund um den 29. Juni - zu Peter und Paul - und anschließend am ersten Juli-Wochenende finden in Österreich traditionell die Priesterweihen statt, so auch heuer. 18 Männer, um zehn weniger als im Vorjahr, haben hierzulande ihre Ausbildung absolviert und werden nun zu Priestern geweiht. Allerdings keiner in der Steiermark, wo die Weihe heuer ausfällt. Thorsten Schreiber, der Regens des Bischöflichen Seminars erklärt warum: „Weil vor etwa zwei Jahren das Ausbildungsprogramm für das Priesterprogramm umgestellt worden ist und es sich nun über acht statt sieben Jahre erstreckt. Und weil es umgestellt wurde, ergibt es sich heuer so, dass in der Steiermark leider keine Priesterweihe gefeiert wird.“

Derzeit 14 steirische Anwärter im Priesterseminar

Denn zwei Anwärter werden heuer erst zu Diakonen und im nächsten Jahr zu Priestern geweiht. Außerdem kämpfe man in der Katholischen Kirche auch mit geburtenschwachen Jahrgängen und müsse generell im Rahmen der Ausbildung mit einer 50-prozentigen Ausfallsquote rechnen. Derzeit besuchen 24 Anwärter, davon 14 aus der Steiermark, das Priesterseminar der Diözese. Für Nachwuchs ist also grundsätzlich gesorgt.

Steirer bei Priesterweihen in anderen Ländern

Im Übrigen ist es auch nicht so, dass in den kommenden Tagen gar kein Steirer zum Priester geweiht wird. Insgesamt sind es vier, denen diese Ehre zuteil wird: Ulrich Kogler in Kärnten, Mario Marchler in Deutschland, Kurt Aufner im Burgenland und Markus Zimmermann in Oberösterreich. Sie werden in jenen Ländern geweiht, in denen sie später auch wirken.

