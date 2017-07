Höhere Öffi-Tarife: Auch Stundenkarte teurer

Mit 1. Juli werden auch heuer wieder die Tarife für die öffentlichen Verkehrsmittel angepasst. Die Preise steigen um rund 1,6 Prozent - diesmal auch für die Stundenkarte, die bei der letzten Erhöhung noch verschont wurde.

Während es 2016 im Verkehrsverbund Steiermark keine Erhöhung bei Stunden-, Tageskarten und Zehnerblock gab, steigen die Preise in diesem Jahr wieder. 20 Cent mehr sind es beim Zehnerblock, der jetzt auf 20 Euro kommt. Zusätzlich zehn Cent sind für eine Stundenkarte für Bus, Bahn oder Bim zu bezahlen. Sie kostet jetzt 2,30 Euro, vor fünf Jahren waren es noch zwei Euro. Ebenfalls um 10 Cent steigen die Preise für die 24-Stunden-Karte und die Wochenkarte, die auf 14,30 Euro kommt. 24 Stunden lang ist man jetzt um 5,10 Euro unterwegs.

Jahreskarte um 6 Euro teurer

Größer ist der Preissprung bei den Jahreskarten. Der Preis einer regulären Jahreskarte steigt von 416 auf 422 Euro. Gleiches gilt für die Grazer Jahreskarte, die nun 247 Euro kostet, aber von der Politik weiterhin gestützt wird. Keine Veränderungen gibt es hingegen beim Freizeit-Ticket, das weiterhin 14 Euro kostet. Auch das Schwarzfahren wird nicht teurer - wer ohne Ticket unterwegs ist und erwischt wird, muss dafür nach wie vor 70 Euro bezahlen.

Graz im Städtevergleich noch „günstig“

Im Vergleich zu anderen Städten, steht Graz allerdings weiterhin gar nicht so schlecht da. In München kostet eine Einzelfahrkarte 2,80 Euro, in Zürich legt man für eine Stundenkarte 4,40 Euro hin und auch in Salzburg kommt die Stundenkarte auf 2,80 Euro. In Graz bleiben die Preise nach wie vor etwas darunter.

