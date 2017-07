Pkw überschlug sich mehrmals: Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in St. Georgen am Kreischberg im Bezirk Murau sind drei Personen verletzt worden. Ihr Pkw war von der Straße abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr auf der B97, der Murauer Straße: Der 30-jährige Fahrer war mit zwei Bekannten aus Salzburg in Richtung Murau unterwegs, als der Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Straße flog: Das Auto überschlug sich mehrmals, bevor er schließlich in einer Wiese landete.

Lenker lebensgefährlich verletzt

Der Lenker erlitt lebensgefährliche Kopf-und Brustverletzungen; ein 20-Jähriger Beifahrer zog sich einige Knochenbrüche zu, ein 19-Jähriger kam mit leichten Verletzungen davon. Die Verletzten wurden laut Polizei in die Krankenhäuser Friesach und Tamsweg eingeliefert.