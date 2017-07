SPÖ Steiermark schaltet auf Wahlkampfmodus

Die steirischen Sozialdemokraten sind startklar für die Nationalratswahl: Auf dem Landesparteirat auf dem Grazer Flughafen beschlossen am Samstag knapp 200 Delegierte die Kandidatenliste für die Wahl im Herbst.

Wahrscheinlich spekulierte die SPÖ mit dem Wortspiel: Die Partei soll auf dem Flughafen für den Wahlkampf abheben. Der Landesparteirat ist formal für die Kandidatennominierung notwendig, de fakto ist er aber ein letzter Motivationsschub, den die Parteispitze ihren Funktionären geben will.

Schickhofer: „Wir kämpfen für die 95 Prozent“

Der steirische Parteivorsitzende Michael Schickhofer schlug deshalb fast klassenkämpferische Töne an: „Wir stehen jetzt vor einer echten Richungsentscheidung, dass man sich reinhaut für die 95 Prozent, die hart arbeiten, die sich voll engagieren, und die fünf Prozent, die anderen, die können es sich locker leisten. Wir hauen uns rein für alle Menschen, die hart arbeiten, die aber auch unsere Unterstützung brauchen, und das unterscheidet uns von den anderen. Wir kämpfen für die 95 Prozent und nicht für die fünf Prozent Österreichs.“

ORF

Leichtfried: „Kurz IV - nichts anderes“

Der steirische SPÖ-Spitzenkandidat, Verkehrsminister Jörg Leichtfried, hatte ebenso wie Schickhofer nur ein Ziel für seine politischen Attacken: ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Ihm unterstellte er in Anlehnung an die deutsche Hartz-IV-Regelung zur Kürzung des Arbeitslosengeldes: „14 Milliarden wirklich sparen heißt weniger Geld im Sozialen, weniger Geld für die Gemeinden, weniger Geld für die Länder, weniger Geld für die, die darauf angewiesen sind, und das hat einen Namen - das ist Kurz IV, nichts anderes.“ Dann erfolgte noch der Wahlkampfappell an die Delegierten: „Wer außer uns steirischen Sozialdemokraten ist in der Lage dazu - wir werden diese Wahl gewinnen, Genossinnen und Genossen - Freundschaft!“

Keine Quereinsteiger

Sechs Mandate errangen die Sozialdemokraten bei der vergangenen Nationalratswahl in der Steiermark, der Kreis jener Kandidaten, die auf einem sicheren Mandatsplatz liegen, ist also klein. Die Kandidatenliste zeigt, dass auf den wählbaren Plätzen trotz der Hearings keine Quereinsteiger zu finden sind, immerhin aber könnten mit Birgit Sandler und Nicole Pasti zwei Gemeinderätinnen aus der Obersteiermark den Sprung in den Nationalrat schaffen.

Anschließend wurde Geschlossenheit demonstriert: SPÖ-Spitzenkandidat Jörg Leichtfried wurde mit fast 100 Prozent der Delegiertenstimme gewählt, und auch die übrigen Kandidaten erhielten mindestens 92,4 Prozent.

Link: