Schützenhöfer: Kurz Basis für Wahlerfolg

Außenminister Sebastian Kurz wird beim ÖVP-Bundesparteitag am Samstag in Linz zum neuen Parteiobmann gewählt. Für Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist Sebastian Kurz Hoffnungsträger für ein gutes Wahlergebnis.

Die ÖVP stellt am Samstag bei einem Sonderparteitag endgültig die Weichen für die vorgezogene Nationalratswahl: Außenminister Kurz wird auch formell zum Nachfolger von Reinhold Mitterlehner gewählt, die erweiterten Befugnisse für Kurz werden abgesegnet - und die Partei soll öffentlichkeitswirksam zu einer „Bewegung“ werden - mehr dazu in Startschuss in Wahlkampf (news.ORF.at)

APA/Erwin Scheriau

„Gewinnen müssen wir erst“

Für den steirischen ÖVP-Chef und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist Sebastian Kurz Hoffnungsträger für ein gutes Wahlergebnis: „Wenn man Wahlen gewinnen muss und will, dann gibt es drei Grundvoraussetzungen: Eine unbestrittene Führungspersönlichkeit - die haben wir jetzt mit Sebastian Kurz - die Meinungsführerschaft, die haben wir meiner Meinung nach auch -, und drittens der absolute Wille zum Erfolg, auch den haben wir - aber gewinnen müssen wir erst.“

Auftakt der „Bewegung Sebastian Kurz“

Wichtig sei Kurz auch, um die Partei zu verändern, „weil das brauchen wir, und das ist auch schwierig, denn ausgetretene Pfade zu verlassen, neue Wege zu gehen ist schwieriger, als immer alles beim alten zu belassen“, so Schützenhöfer.

Der Parteitag liefert dann auch den Auftakt der „Bewegung Sebastian Kurz“: „Der 1. Juli ist ein entscheidender Tag für die Volkspartei. An diesem Tag erfolgt der Startschuss für unsere Bewegung und somit die Öffnung der Partei nach außen“, so ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger im Vorfeld.

