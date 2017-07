Radrundfahrt-Auftakt: Sich mit den Profis messen

Mit dem Prolog auf dem Schloßberg startet am Sonntag in Graz die Österreich-Radrundfahrt. Dabei gibt es auch für jeden Hobbysportler die Möglichkeit, sich mit den Radprofis zu messen.

Erstmals seit 30 Jahren ist Graz wieder Startort für die Österreich-Rundfahrt: Ab 13.30 Uhr starten die Radprofis am Hauptplatz und fahren dann 800 Meter bergauf auf den Schloßberg.

„Besonderes Highlight im Radsport“

Für den Präsidenten des steirischen Radsportverbands, Edi Hamedl, ist der Rundfahrt-Auftakt in Graz ein echtes Highlight: „Wir haben diesmal vier World-Tour-Teams dabei, sechs heimische Kontinentalteams, Italien fährt mit seiner Nationalmannschaft - also ich glaube schon, dass es heuer ein besonderes Highlight im Radsport ist.“ Aber neben den vielen internationalen Topfahrern hofft Hamedl, dass am Ende der Rundfahrt in Wels ein Österreicher die Nase vorne hat.

Neben der Rundfahrt gibt es am Sonntag in Graz aber auch den Schloßbergman: Hier können Hobbyradler noch vor den Radprofis den Schloßberg bezwingen und dann ihre Zeiten mit denen der Radsport-Elite vergleichen. Mit dabei ist auch ein absoluter Spitzenfahrer: der Höhenmeter-Weltrekordhalter Thomas Mauerhofer aus der Oststeiermark.

Eine Empfehlung von Arnold Schwarzenegger Die beiden Rennen haben auch das Interesse von Arnold Schwarzenegger geweckt.

Giganten-Duell fällt aus

Eigentlich hätte es dabei auch zum Gigantenduell mit dem frischgebackenen Race Across America-Sieger Christoph Strasser kommen soll - der Kraubather hatte allerdings Pech und sich am Freitag bei einem Trainingssturz in Oberösterreich das Schlüsselbein gebrochen - mehr dazu in RAAM-Sieger Strasser bricht sich Schlüsselbein (sport.ORF.at).

