Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in St. Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark ist am Samstag ein Mann schwer verletzt worden: Der 47-Jährige war mit seinem Motorrad in einen Acker gestürzt.

Der 47-jähriger Obersteirer war mit seinem Motorrad auf der Gnaserstraße (L 211) von Dietersdorf kommend in Richtung Deutsch Goritz unterwegs - und das laut Polizei vermutlich zu schnell: In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in weiterer Folge in einen angrenzenden Acker.

Mehrere Rippenbrüche

Der Mann erlitt bei dem Sturz mehrere Rippenbrüche; nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er ins LKH Feldbach gebracht. Eine Alkotest verlief negativ.