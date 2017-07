Formel eins sorgt für volle Betten

Die Steiermark profitiert stark vom Trend, Urlaub in Österreich zu machen: Reiseveranstalter sprechen von einem Zuwachs um zehn Prozent, und das Formel-eins-Rennen nächstes Wochenende sorgt zusätzlich für volle Betten.

Im Aichfeld, aber auch ganz generell von Murau bis Graz sind am kommenden Rennwochenende freie Zimmer rar. In der Landeshauptstadt gibt es zwar noch vereinzelt Zimmer, für die muss man mitunter aber tief in die Tasche greifen: Teilweise wird das bis zu Zehnfache des üblichen Preises verlangt.

APA/Georg Hochmuth

Ziel: Höhere Wertschöpfung

Angebot und Nachfrage bestimmen auch im Murtal den Zimmerpreis, doch versucht man, die Preise nur moderat anzuheben, sagt der Touristiker Bernd Pfandl: „Wir wollen da regional nicht ausufern, weil uns das nachhaltig nichts bringt. Wir versuchen eher, die Gäste zu animieren, einen Tag früher zu kommen oder länger zu bleiben und so eine höhere Wertschöpfung zu erzielen.“ Und so wird den Besuchern heuer im Rahmen der Formel eins auch einiges geboten: In Spielberg soll es „Motorsport zum Anfassen“ geben, und so werden die Fans nächstes Wochenende noch näher am Geschehen dran sein - mehr dazu in Formel 1: Spielberg bietet Programm wie noch nie.

Touristiker sind optimistisch

Auf Pfandls Campingplatz sind für das kommenden Wochenende alle 62 Stellplätze reserviert, und auch die sechs Apartments, die er anbietet, sind längst belegt. Die Nachfrage ist größer als im Vorjahr: „Es kommen zwar immer wieder auch Stornierungen, aber grundsätzlich kann man hier im Murtal schon von ausgebucht sprechen“, so Pfandl. Aber nicht nur im Murtal zeigen sich die Touristiker zum Start der Sommersaison optimistisch: Die Buchungslage ist sehr gut, sagt die Hotelier-Vereinigung - mehr dazu in oe1.ORF.at.

