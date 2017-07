Terrorgefahr: Polizei warnt Waffenhändler

Bei den heimischen Waffenhändlern herrscht Unruhe: Vor Kurzem wurden sie vom Verfassungsschutz informiert, dass ihre Geschäfte möglicherweise Ziele von Terroristen sein könnten - sie wurden zu erhöhter Vorsicht aufgerufen.

Die gestiegene Terrorgefahr in Europa führt auch hierzulande zu immer mehr Vorsichtsmaßnahmen. Jetzt wurden die Waffengeschäfte gewarnt - Terroristen könnten sie zum Ziel machen, so Fritz Grundnig vom Landespolizeikommando Steiermark: „Wichtig ist einmal, dass man die betreffenden Waffenhändler in Europa, in unserem Fall in der Steiermark informiert und sensibilisiert. Wir haben natürlich auch unseren Streifendienst sensibilisiert, das heißt, dass Waffengeschäfte vermehrt durch Streifendienste überwacht werden.“

Waffenhändler zu erhöhter Vorsicht aufgerufen

Aber auch die Waffenhändler selbst werden zu mehr Aufmerksamkeit gerufen: „Das Wichtigste ist beobachten. Wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, wenn Personen bemerkt werden, die diese Waffengeschäfte möglicherweise beobachten, einfach Auffälligkeiten sind, der Polizei zu melden“, so Grundnig.

„Was bedeutet erhöhte Aufmerksamkeit?“

Bei den Waffenhändlern ist die Warnung angekommen, doch für sie stellt sich nun die Frage, wie sie damit umgehen, sagt Robert Siegert, Sprecher der Waffenhändler in der Wirtschaftskammer: „Genau die Frage, was tut man jetzt, über die haben wir schon nachgedacht. Das Problem ist, dass wir einerseits wirklich nur eine Information bekommen haben und keine Hilfestellung zusätzlich damit verknüpft war, wo man sagt, lieber Händler, du bist bedroht, bitte mach das, das, das - das hat ja leider so nicht stattgefunden, sondern es ist eher die Information, es sieht so aus, und jetzt bitte verhalte dich dementsprechend. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet erhöhte Aufmerksamkeit?“

Ein weiteres Problem, das Siegert auch anspricht, ist zudem die Frage, wie die Mitarbeiter in den Waffengeschäften mit dieser Warnung umgehen - hier werde doch eine gewisse Unruhe befürchtet.