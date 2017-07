Deutlich weniger Arbeitslose im Juni

Der steirische Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv: Laut dem Arbeitsmarktservice (AMS) Steiermark sank die Zahl der Arbeitslosen im Juni um fast zehn Prozent. Rückgänge gab es in allen Altersgruppen.

Der Wirtschaftsaufschwung wirkt sich nun zunehmend auch bei der Jobsuche positiv aus: Die Arbeitslosenrate sank österreichweit im Juni im Jahresvergleich um mehr als drei Prozent - mehr dazu in Deutlich weniger Arbeitslose (news.ORF.at).

Rückgänge in allen Altersgruppen

In der Steiermark waren im Juni knapp 34.300 Menschen ohne Beschäftigung, um über 3.700 weniger als im Juni des Vorjahres. Bei den unter 25-Jährigen sank die Zahl der Arbeitslosen im Jahresvergleich gleich um mehr als ein Fünftel, einen wenn auch nur zaghaften Trend nach unten gibt es aber auch bei den älteren Arbeitslosen: Hier meldet das AMS einen Rückgang von 0,2 Prozent oder 20 Personen im Vergleich zum Juni des Vorjahres.

Auch der Blick auf das erste Halbjahr fällt positiv aus: Im Durchschnitt gab es in der Steiermark heuer von Jänner bis Ende Juni um 7,2 Prozent weniger Arbeitslose - damit verbesserte sich die Situation am steirischen Arbeitsmarkt im Bundesländervergleich am stärksten - mehr dazu in Arbeitsmarkt: Tirol mit stärkstem Plus (news.ORF.at).

„Aktion 20.000“ soll Jobs für Ältere schaffen

AMS-Steiermark-Geschäftsführer Karl Heinz Snobe nannte am Montag auch die Schwerpunkte für das zweite Halbjahr: Verstärkte Vermittlung von arbeitslos gemeldeten Personen, intensive Zusammenarbeit mit der steirischen Wirtschaft, um Arbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren, neue Ausbildungsschwerpunkte im Bereich IT und Gastronomie, eine Ausbildungsgarantie für arbeitslose Menschen bis 25 oder auch die „Aktion 20.000“ für über 50-Jährige und Langzeitarbeitslose in den Modellregionen Voitsberg und Deutschlandsberg - diese Menschen sollen in den beiden Bezirken gemeinnützige Beschäftigung finden und so dauerhaft wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden - mehr dazu in Startschuss für Job-„Aktion 20.000“ gefallen.

Link: