Pensionistin nach Überfall in Lebensgefahr

In Graz ist eine Pensionistin bei einem vermutlichen Überfall lebensgefährlich verletzt worden. Eine Anrainerin entdeckte die Frau bewusstlos auf der Straße liegend.

Der offensichtliche Überfall ereignete sich bereits am Freitagvormittag im Grazer Bezirk Andritz. Die 82-Jährige war laut Polizei auf dem Nachhauseweg und dürfte dabei von einem unbekannten Täter niedergeschlagen und ausgeraubt worden sein. Sie wies lebensgefährliche Kopfverletzungen auf und aus ihrer Handtasche fehlten Wertgegenstände wie Bargeld und Dokumente.

Zeugen sollen Hinweise geben

Die Pensionistin befindet sich auch vier Tage nach ihrem Auffinden in Lebensgefahr, so die Polizei am Dienstag. Eine Anrainerin hatte die 82-Jährige bewusstlos im Bereich der Adresse „Am Hüttenbrenneranger 20“ entdeckt. Die Polizei hofft jetzt, dass Zeugen Licht in die Sache bringen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 059133/65/3333 zu melden.