Obersteirer nach Axtattacke festgenommen

Im Bezirk Murtal hat ein Obersteirer seinen ehemaligen Wohnungsvermieter mit einer Axt bedroht und verletzt. Der 53-Jährige wurde festgenommen. Dabei bedrohte er auch Polizisten mit dem Umbringen.

Es war nicht die erste Auseinandersetzung zwischen dem 53-Jährigen und seinem Vermieter. Vor rund zwei Monaten hatte der Mann die Kündigung seiner Wohnung in Seckau im Bezirk Murtal erhalten. In der Folge kam es zu einem Konflikt, bei dem der Mieter den 60-Jährigen mit einer Zaunlatte bedrohte.

Vermieter durch Messer leicht verletzt

Jetzt wollte der Hausbesitzer in dem vermieteten Gebäude die Heizung auf Sommerbetrieb umstellen und ging dazu in den Heizraum. Der Tatverdächtige folgte dem Vermieter in den Heizraum, bedrohte ihn mit einer Axt und versuchte mit einem Messer in Richtung Oberkörper des 60-Jährigen zu stechen. Durch eine Abwehrbewegung gelang es dem 60-Jährigen das Messer abzulenken. Er erlitt durch den Angriff jedoch eine oberflächliche Schnittwunde.

Nachbarn bedroht und Postkästen zerstört

Der Tatverdächtige ließ vom Vermieter ab und begab sich zu seinem Postkasten. Mit der Axt schlug er auf seinen Postkasten ein und beschädigte auch andere Postkästen. Einen zufällig vorbeikommenden Nachbarn bedrohte er ebenfalls mit der Axt und beschimpfte diesen.

Polizei musste Pfefferspray einsetzen

Beim Eintreffen der Polizei bemerkte diese den Tatverdächtigen vor dem Haus. Als er die Polizisten wahrnahm, bedrohte er auch die Beamten mit der Axt und deutete Hiebe gegen sie an. Da sich der 53-Jährige nicht beruhigen ließ, setzten die Polizisten ihren Pfefferspray ein. Bei der Festnahme wehrte sich der Verdächtige durch Tritte gegen die Polizisten und bedrohte sie und ihre Angehörigen mit dem Umbringen. Der 53-Jährige wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Randalierer sorgte auch in Weiz für Polizeieinsatz

In Weiz rastete unterdessen Montagnachmittag ein betrunkener Oststeirer aus. Der 28-Jährige ging laut Polizei in der Schubertstraße auf eine unbeteiligte Radfahrerin los. Er wollte die Frau schlagen, ihr Ehemann ging aber dazwischen und bekam vom Verdächtigen einen Faustschlag versetzt. Mit Hilfe weiterer Passanten konnte der Verdächtige überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er widersetzte sich der Amtshandlung und bedrohte die Beamten mit dem Umbringen. Der 28-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.