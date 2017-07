Wirtschaftsbarometer endlich auf Aufschwung

Nach fast zehn mageren Konjunktur-Jahren scheint der lang ersehnte Aufschwung laut aktuellem Wirtschaftsbarometer der WK Steiermark zu komen. Mehr als 700 Unternehmer wurden befragt und sehen einen Aufwärtstrend.

Die steirischen Unternehmer schauen optimistisch in die Zukunft. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren sind die Erwartungen bei Umsatz, Auftragslage, Preisen, Investitionen und Beschäftigung durchwegs positiv.

Mehr als die Hälfte erwartet Plus

Das am Mittwoch präsentierte Wirtschaftsbarometer zeigt, dass mehr als die Hälfte aller Befragten heuer ein Plus bei den Aufträgen erwarten. Nur rund sechs Prozent rechnen mit einem Minus.

Dieser Aufwind in der Konjunktur soll sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen. Fast ein Drittel aller Unternehmen geht davon aus, die Beschäftigungszahl zu erhöhen. Nur 7,5 Prozent rechnen mit einem Rückgang.

„Das ist natürlich ein wichtiger Indikator, dass hier Investitionen getätigt werden, die natürlich Beschäftigung schaffen und natürlich auch der Spiegel dafür sind, dass man einen positiven Ausblick für die Zukunft hat“, so Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk.

Regionale Unterschiede

Die Einschätzungen in der Steiermark sind laut Wirtschaftsbarometer überwiegend besser als im Österreich-Schnitt. Innerhalb der Steiermark rechnen die Unternehmer im Raum Graz, Murtal und in der Oststeiermark mit einem starken Aufschwung. Etwas verhaltener sind die Erwartungen in der Hochsteiermark, im Raum Liezen und in der Süd-West-Steiermark.

