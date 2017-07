App rettet Steirer in Italien aus Bergnot

Ein 30-jähriger Steirer ist am Dienstag von der friaulischen Alpinrettung mithilfe einer Smartphone-App lokalisiert und gerettet worden. Der Mann war auf einer Höhe von 1.525 Metern in Schwierigkeiten geraten.

Der Mann aus St. Gallen im Bezirk Liezen war in den Wäldern unweit des friaulischen Forni Avoltri in Bergnot geraten. Er befand sich auf einem Weg, der in einer Schlucht endete, und konnte nicht mehr zurück.

Bei Installierung der App geholfen

Die Rettungseinheiten stießen auf Probleme bei der Lokalisierung des Steirers, der nicht erklären konnte, wo er sich genau aufhielt, berichtete die Online-Tageszeitung „Il Friuli“.

Die Alpinrettung half ihm bei der Installierung der Smartphone-App GeoresQ, die zur Lokalisierung von Vermissten im Gebirgsraum dient. In kurzer Zeit konnte der Mann lokalisiert und zum seinem Auto in Birnbaum gebracht werden.