KAGes-Wäscherei feiert 20. Jubiläum

Vor genau 20 Jahren ist mit dem KAGes-Textilservice in Graz-Straßgang eine der größten Wäschereien Österreichs eröffnet worden. Jedes Jahr werden hier rund 13,4 Millionen Wäschestücke gewaschen.

Tagtäglich säubern die 115 Mitarbeiter rund 20 Tonnen Wäsche mit 350 Kilogramm Waschmittel. Es geht also nicht nur um ein paar Socken, ein Hemd oder ein paar Hosen wie zuhause - auch wenn der Weg der Wäsche dem daheim doch recht ähnlich ist: Nach der Anlieferung und der Sortierung nach Farben geht’s nämlich schon in die Waschmaschine.

Genau hier erklärt KAGes-Wäscherei-Betriebsleiter Siegfried Fortmüller, wie die Schmutzwäsche aufbereitet wird: „Die Waschstraße hat zwölf Kammern - und die Wäsche geht von Kammer zu Kammer weiter und kommt am Ende trockengepresst für die weitere Verarbeitung heraus.“

Ein Bügeltraum im Reinbereich

Vor der Waschstraße, deren Dimensionen wohl eher an eine Autowaschstraße erinnern, erklärt Fortmüller: „Wenn man bedenkt, welche Mengen da durchgehen - und dass jeder Posten um die 50 Kilogramm ausmacht, versteht man wahrscheinlich, welche Dimension da notwendig ist.“ Immerhin werden hier mehr als die Hälfte des gesamten Wäschebedarfs der KAGes gewaschen - vom LKH Graz über das LKH Graz Süd-West, das LKH Weiz, das LKH Weststeiermark Standort Deutschlandsberg, bis hin zum LKH Hörgas-Enzenbach und dem Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie.

Mit sauber gewaschenen Händen geht es weiter in den Reinbereich der Wäscherei: Hier werden die sauberen und in Kuchenform gepressten Wäschestücke in riesigen Trocknern getrocknet und anschließend geglättet - allerdings nicht mit dem Bügeleisen: „In dieser Maschine wird mit heißem Dampf getrocknet und geglättet und am Ende kommen die Bekleidungsstücke zusammengelegt heraus“, erklärt der Experte.

Sendungshinweis: „Guten Morgen Steiermark“, 6.7.2017

Akribische Systemerfassung

Und wie auch zu Hause ist nach dem Bügeln das Wäschestück wieder bereit für den nächsten Einsatz. In der Großwäscherei wird das natürlich auch im Computer vermerkt - „damit ist im System erfasst, dass das Wäschestück von uns gewaschen wurde und wieder sauber bis zum Mitarbeiter ausgeliefert worden ist“, so Fortmüller.

Nach maximal zwei Tagen ist die saubere Wäsche dann wieder bereit für den nächsten Einsatz. Aber nach dem Waschen ist ja bekanntlich vor dem Waschen.

