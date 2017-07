Islam-Kindergärten: Steirische ÖVP hält zu Kurz

In der Causa um angebliche Manipulationen einer Kindergartenstudie hält die steirische ÖVP zu ihrem Parteiobmann Sebastian Kurz - mit der Fälschungsdiskussion solle nicht vom Thema abgelenkt werden.

So stärkten der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und der steirische Landesrat Christopher Drexler (beide ÖVP) am Mittwoch den Rücken ihres Parteiobmanns: Drexler ist es wichtig, dass mit der Fälschungsdiskussion nicht vom Thema abgelenkt wird - mehr dazu in news.ORF.at.

Nagl betonte: „Wir in Graz haben - und ich glaube das findet in Wien nicht so statt - immer auf den interreligiösen Dialog extrem viel Augenmerk gelegt. Es gibt einen interreligiösen Beirat bei uns und wir haben diese Schwierigkeiten nicht - wir haben auch keinen muslimischen Kindergarten bei uns in Graz.“

Debatte „mehr als entbehrlich“

Demnach werden die Kindergärten hier entweder von der Stadt selbst eröffnet - „und wir gehen auf diesen interreligiösen Dialog ein. Die Kinder erfahren von uns, was andere Religionen bedeuten. Wenn die Kindergärten fremd vergeben werden, dann sind es bei uns Profi-Einrichtungen wie ‚Wiki‘ oder ‚GIBS‘ und auch die wissen ganz genau, wie sie damit umzugehen haben“, so Nagl weiter.

Ihn ärgerte, dass nun schon wieder diskutiert werde, über etwas, das in Wien leider existiert, weil „man die Verantwortung für die Erziehung von Kindern einfach Personen überantwortet hat, die damit nicht umgehen können“. Das sei eine Tatsache und daher halte er die Debatte über eine mögliche Fälschung für „mehr als entbehrlich“. Wien solle auch Schritte setzen, wie sie in Graz bereits passiert seien. „Dann kommt es erst gar nicht zu so einem Konflikt“, sagte Nagl.

„Wesentliche Werte der Aufklärung pflegen“

Landesrat Drexler meinte, die Diskussion entspringe eher der Sommerhitze und werde nicht darüber geführt, wie es eigentlich dazu kam. Es müsse eine Trennung zwischen Staat und Kirche geben: „Auch in der Elementarpädagogik sollen die westlichen Werte der Aufklärung und keine kulturellen Besonderheiten gepflegt werden.“

