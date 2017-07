Pensionist filmte Frauen unter den Rock

In Graz hat die Polizei einen 70-jährigen Spanner ausgeforscht. Der Pensionist wird verdächtigt, mehreren Frauen mit seiner Handykamera unter den Rock gefilmt zu haben - „für den persönlichen Gebrauch“, wie er aussagte.

Der Mann soll seit Juni in verschiedenen Geschäften eines Einkaufszehntrums zugeschlagen haben, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

Elf Frauen belästigt

Er folgte den Frauen in Geschäfte und filmte ihnen mit ausgestrecktem Arm mit der Handykamera teilweise unter den Rock oder auf den Po. Die betroffenen Frauen bekamen von dem Vorfall nichts mit; Zeugen wurden jedoch darauf aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Der 70-Jährige gestand, insgesamt elf Frauen auf diese Weise belästigt zu haben. Als Motiv gab er an, die Aufnahmen für den persönlichen Gebrauch gemacht zu haben. Er wurde angezeigt.