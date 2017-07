Schulende: 92 Prozent der AHS-Schüler steigen auf

Am Freitag bekommen 123.461 steirische Schüler ihr Zeugnis und beenden somit dieses Schuljahr. An den Allgemeinbildenden Höheren Schulen schafften 92 Prozent der Schüler den Aufstieg in die nächste Schulstufe.

Insgesamt besuchten im Schuljahr 2016/2017 27.119 Schüler in der Steiermark eine AHS, 24.979 - das sind 92,11 Prozent - steigen in die nächste Schulstufe auf.

Mehr ausgezeichnete Erfolge, mehr Nachprüfungen

Mehr als ein Drittel - konkret 35,8 Prozent - schloss dieses Schuljahr mit einem ausgezeichnetem Erfolg ab, das sind um 467 Schüler mehr als im Schuljahr 2015/2016; 4.120 AHS-Schüler (16,49 Prozent) erzielten im heurigen Schuljahr einen guten Erfolg - auch das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein leichtes Plus.

APA/Harald Schneider

Aber nicht alle können jetzt entspannt in die Sommerferien gehen: 2.140 AHS-Schüler, das sind 7,89 Prozent, sind laut Landesschulrat Steiermark noch nicht zum Aufsteigen in die nächste Schulstufe berechtigt - das sind um 219 mehr als im vorangegangenen Schuljahr. Von diesen 2.140 Schülern können 1.414 (66 Prozent) mit einem oder zwei Nicht Genügend im Herbst zur Nachprüfung antreten.

In den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen - wie zum Beispiel HTL, HAK oder humanberufliche Schulen - schlossen in diesem Schuljahr 78 Prozent der Schüler ohne Nicht Genügend ab, das sind 13.119 Schüler. 15 Prozent erzielten einen ausgezeichneten, 13 Prozent einen guten Erfolg.

Zeugnistag auch für Caritas-Fachschule

Bereits Ende Juni gab es für 25 Schüler von zwei Übergangsklassen der Caritas-Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Graz den Zeugnistag - für sie ist der Abschluss jedoch mehr als der Anfang der Sommerferien, es sei ein wichtiger Schritt in eine erfolgreiche Integration, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Caritas Steiermark. Diese Übergangsklassen richten sich an nicht mehr schulpflichtige Jugendliche ohne Kenntnisse in der Unterrichtssprache Deutsch, die im Laufe des Jahres die Sprache lernen und auf den Besuch einer regulären Schule in Österreich vorbereitet werden sollen.

Von Deutsch bis zum Gastronomiepraktikum

Neben Deutsch stehen auch Unterrichtsfächer wie Englisch, Mathematik, Geschichte, Geographie, Naturwissenschaften, Ethik oder ein gastronomisches Praktikum auf dem Stundenplan. Wesentlicher Punkt im Unterricht ist laut Caritas auch die Stärkung interkultureller Kompetenzen: Es geht darum, wie man sich kulturell angemessen verhalten soll und welche ritualisierten Gesprächsformen und Redewendungen verwendet werden sollen, um sich gelungen zu verständigen. Auch der gegenseitige Austausch von persönlichen Erlebnissen, Hoffnungen und Zielen der Jugendlichen ist laut Caritas Steiermark wesentlicher Bestandteil im Unterricht.

Links: