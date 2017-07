Alkolenker beschädigt sechs parkende Autos

In Frauental (Bezirk Deutschlandsberg) ist Mittwochabend ein Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Autos passiert. Ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer prallte in mehrere parkende Fahrzeuge. Er war laut Polizei alkoholisiert.

Laut Feuerwehr überholte der Lenker Mittwochabend vom Hebalmkreisverkehr kommend im Bereich der Ortseinfahrt Frauental einen vor ihm fahrenden Wagen. Beim Überholvorgang verlor der Lenker dann die Kontrolle über sein Auto.

Autolenker war betrunken

Das Fahrzeug touchierte sechs Autos die vor einem Jazzlokal am Straßenrand parkten. Bei zwei Fahrzeugen war der Aufprall so heftig, dass diese mehrere Meter in den angrenzenden Acker geschleudert wurden. Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem PKW befreien und wurde leicht verletzt vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der 25 Jahre alte Lenker alkoholisiert und alleine in dem Auto unterwegs.

Parkende Autos gehörten Konzertbesucher

Ein Beamter sprach von Glück im Unglück. In dem Jazzlokal fand zum Zeitpunkt des Unfalls nämlich ein Konzert statt, wäre dieses gerade zu Ende gewesen und wären die Besucher zu ihren Autos gegangen hätte es Verletzte oder auch Tote geben können. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich für die Feuerwehren als sehr aufwendig und dauerten mehrere Stunden.