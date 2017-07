Neue Flugverbindung von Graz nach Mallorca

Die deutsche Billigfluglinie Eurowings startet künftig von Graz nach Mallorca. Das gab der Flughafen Graz am Donnerstag bekannt. Zweimal pro Woche geht es von der Steiermark aus auf die Balearen-Insel.

APA/dpa/Alexander Heinl

Eurowings ist eine Tochter der deutschen Lufthansa und steuert künftig von der steirischen Landeshauptstadt aus direkt die Insel Mallorca an. Neben Wien, Salzburg und Linz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs damit das vierte Ziel das eine direkte Eurowings-Anbindung an die spanische Ferieninsel erhält, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Flughafen Graz.

Zweimal wöchentlich nach Palma

Erst Ende Mai hatte Eurowings auf Mallorca eine eigne Basis eröffnet, die Stationierung der ersten vier Flugzeuge auf der Insel abgeschlossen und gleichzeitig verkündet, möglichst bald zwei weitere Airbus A320 ab Mallorca einzusetzen. Die Airline wird jeweils am Donnerstag und am Sonntag mit einem Airbus A320 zwischen Graz und Palma de Mallorca verkehren.

Die Nachfrage für Flüge auf die Sonneninsel Mallorca boomt. Nachdem das vergangene Jahr bereits Spitzenwerte bei Urlaubern aus Deutschland und Österreich brachte, ist die Insel auch 2017 wieder auf Rekordkurs. „Bei Eurowings gehören Flüge nach Palma von allen Standorten aus zu den am stärksten gebuchten“, sagte Eurowings Geschäftsführer Oliver Wagner. In Spitzenzeiten während der Sommerferien hat Eurowings fast 300 wöchentliche Flüge zwischen deutschen oder österreichischen Flughäfen und Mallorca im Programm.