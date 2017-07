Motorradfahrer in Spielberg tödlich verunglückt

In Spielberg, Bezirk Murtal, ist am Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann prallte frontal gegen einen Pkw.

Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr gegen 13.00 Uhr auf der Landesstraße im Ortsgebiet von Spielberg. Aus noch unbekannter Ursache stieß der Motorradlenker gegen ein entgegenkommendes Auto.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Der Autolenker, ein 47 Jahre alter Mann aus Knittelfeld, wollte laut Polizei auf die Murtal Schnellstraße (S36) auffahren und dürfte den Motorradfahrer dabei übersehen haben. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Wenige Minuten später traf ein Großaufgebot der Feuerwehr, des Roten Kreuz und der Polizei ein. Wegen des bevorstehenden Formel 1 Grand-Prix am Wochenende am Red-Bull-Ring sind im Aichfeld derzeit besonders viele Einsatzkräfte stationiert. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz, so Feuerwehreinsatzleiter Gerald Stengg.

Der Motorradfahrer wurde an der Unfallstelle vom Notarzt erstversorgt, für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Der 33 Jahre alte Steirer aus dem Bezirk Murtal starb laut dem Rettungshubschrauber-Team noch an der Unfallstelle.