Pensionistin brutal überfallen

Eine 76-jährige Pensionistin ist am Donnerstag in Graz auf dem Heimweg vom Einkaufen brutal überfallen und schwer verletzt worden. Eine Nachbarin fand die blutüberströmte Frau in ihrer Wohnung.

Die Pensionistin war zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Heimweg von ihrem Einkauf in die Stenggasse. Wenig später bemerkte eine Nachbarin Blutspuren im Stiegenhaus, die bis zur Tür der 76-Jährigen führten - sie sah in die Wohnung und fand die schwer verletzte Frau.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Telefonnummer 059 133/65 3333 gemeldet werden können

Gehirnblutung und Nasenbeinfraktur

Die 76-Jährige konnte sich nur noch an den Heimweg erinnern, nicht aber an den Überfall. Sie dürfte zwischen Fischergasse und Stenggasse überfallen und beraubt worden sein: Der Täter raubte seinem Opfer zwei Goldketten und verpasste ihm wohl Schläge auf Kopf und Gesicht - laut Polizei erlitt die Grazerin eine Gehirnblutung sowie eine Nasenbeinfraktur.