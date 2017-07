Formel 1: 100.000 Paar Frankfurter und mehr

100.000 Paar Frankfurter, 300.000 Getränke und 6.000 Biergläser stehen beim Formel-1-Wochenende in Spielberg bereit. Auch 60 Lkw-Ladungen voller Bänke, Getränke und Essen finden noch bis Sonntag ihren Weg ins Aichfeld.

Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet hat sich für die Formel 1 auf rund 150.000 Gäste eingestellt und dafür 35 Mitarbeiter für die Belieferung des Grand Prix abgestellt. Schon in den vergangenen Jahren hatte Transgourmet geliefert - im Vorjahr war es aber mit zum Beispiel 42.000 Paar Frankfurter deutlich weniger als heuer. „Wir sorgen dafür, dass an diesem Wochenende alle ausreichend mit Speis und Trank sowie Sitzplätzen in den Zelten versorgt werden, und das rund um die Uhr“, fasst Standort-Geschäftsleiter Josef Röck zusammen.

zurück von weiter

Alles, was der Fan für Leib und Seel’ braucht

Neu ist heuer, dass der Großhändler auch das Fest-Equipment mit rund 460 Biertisch-Garnituren, 35 Bierzapfanlagen inklusive dem dazugehörigen Fassbier, 17 Bars, 34 Kühltruhen, 75 Kühlschränke, 70 Stehtische und 6.000 Biergläser zur Verfügung stellt.

Die Veranstalter erwarten sich wegen der sommerlichen Temperaturen ein gutes Geschäft - sowohl am Ring als auch bei den Rahmenprogramm-Veranstaltungen - mehr dazu in Formel 1 in Spielberg: Hautnah an den Stars. Die gesamte Region und vor allem die Gastronomie profitiere, erklärte Röck, „und geht es der Gastronomie gut, geht es uns gut. Wir zählen fast alle der 700 regionalen Gastronomen zu unseren Kunden.“

Damit niemand durstig bleibt

14 Veranstaltungszelte und „Locations auf der grünen Wiese“ rund um den Red-Bull-Ring werden vom Lieferanten versorgt: „Alleine vier Schanktechniker sind rund um die Uhr für unsere Kunden da, damit niemand durstig bleibt“, so Röck. Cornelia Mitterbauer, Eventkoordinatorin am Standort Spielberg, ist besonders gefragt: Sie führt in den beiden Wochen vor dem Rennwochenende täglich bis zu 200 Telefonate, unzählige E-Mails mit Bestellungen und diversen Sonderwünschen trudeln ein. „Wenn ein Kunde dann noch spontan 30 Kühlschränke braucht, machen wir auch das möglich“, so die Event-Managerin.

Neben den Gästen und Fans werden auch die Formel 1-Teams Red Bull, Torro Rosso, Ferrari, Sauber, Haas, Williams sowie Mercedes beliefert; auch für Pirelli, FIA und Teams der GP2- und GP3-Series sowie die Stände der Cateringfirmen liefert Transgourmet Lebensmittel und Co. Das Sortiment umfasst rund 25.000 Artikel mit Schwerpunkt auf heimischen Produkten. „Auch den MotoGP im August sowie das Rolling-Stones-Konzert im September werden wir beliefern“, kündigte Röck an.

Baku für Vettel und Hamilton abgehakt

Aus sportlicher Sicht hat das WM-Spitzenduo Sebastian Vettel und Lewis Hamilton vor dem Grand Prix von Österreich das Kriegsbeil nach dem Vorfall in Baku endgültig begraben. „Das war falsch“, entschuldigte sich der Deutsche am Donnerstag noch einmal für seinen Rempler gegen den Briten. Auch für seinen englischen Mercedes-Konkurrenten ist die Sache damit vom Tisch - mehr dazu in WM-Spitzenduo begräbt Kriegsbeil (sport.ORF.at). Ein Gastgeschenk für die Formel-1-Piloten kommt übrigens aus Salzburg: Jeder Fahrer bekommt einen in Handarbeit Federkiel-bestickten Gürtel mit seinen Initialen - mehr dazu in Federkiel-Stickerei für Formel-1-Piloten (salzburg.ORF.at).

Links: