Magna-Jobbörse geht in die nächste Runde

Bis Mai 2018 stellt Magna rund 3.000 neue Mitarbeiter an. Ein Drittel davon wurde bereits aufgenommen, die nächsten 1.000 sollen bis Jahresende gefunden werden. Am Samstag findet deshalb in Graz wieder eine Magna-Jobbörse statt.

Im Magna-Werk in Graz-Thondorf werden künftig Teile der Produktion des Plug-In-Hybrid BMW 530e und des vollelektrischen Jaguar I-Pace gefertigt, zudem wurde Anfang des Jahres mit der Produktion des neuen 5er-BMW begonnen - mehr dazu in Magna Graz startet 5er-BMW-Produktion (28.2.2017).

Wer Interesse hat, kann kommen

Bis Mai 2018 stellt Magna daher rund 3.000 neue Mitarbeiter an. Ein Drittel davon wurde bereits aufgenommen - mehr dazu in Tausend vormals Arbeitslose jetzt bei Magna (19.6.2017) -, die nächsten 1.000 sollen bis Jahresende gefunden werden: Zum zweiten Termin der Magna-Jobbörse am Samstag in der Grazer Stadthalle wurden wieder hunderte Arbeitslose eingeladen, hinkommen und sich bewerben kann aber jeder.

Diesmal werden vor allem Hilfskräfte gesucht, so Magna-Personalleiter Hansjörg Tutner: „Wir rekrutieren für unsere anlaufenden Projekte in der Fahrzeugproduktion. Da haben wir einerseits die Zielrichtung, dass wir in den Bereichen Karosseriebau, Lackierung, Montage und Logistik Produktionsmitarbeiter suchen, aber auch für die zuarbeitenden Bereiche wie zum Beispiel Instandhaltung entsprechende Fachkräfte.“

Los geht es mit einer allgemeinen Präsentation der verfügbaren Jobs und der Rahmenbedingungen: „In weiterer Folge sind Beratungsinseln eingerichtet, wo man dann im Detail Fragen stellen kann, die offen sind und sich dann auch direkt bewerben kann. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir den Interessenten in unser Recruiting-Center zu einem Vorstellungstermin einladen“, so Tutner.

Noch eine Jobbörse im September

Personen, die sich bewerben, können dann von Magna direkt eingestellt werden. Die zweite Möglichkeit: Wer arbeitslos ist, kann über die eingerichtete Stiftung angelernt werden. Diese Stiftung für Anlernkräfte läuft laut Arbeitsmarktservice noch bis Jahresende - mehr dazu in Magna schafft 2.000 Jobs: Stiftung für Fachkräfte (9.7.2015). Schließlich wird es heuer am 9. September auch noch eine dritte Jobbörse geben.

