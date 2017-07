Formel 1: Red-Bull-Ring starker Publikumsmagnet

Bis zu 170.000 Zuseher werden rund um das Formel-eins-Rennen an diesem Wochenende in Spielberg erwartet. Doch der Red-Bull-Ring wird auch abseits des Motorsports immer mehr zum Publikumsmagneten, wie eine aktuelle Studfie zeigt.

Durch die vielen Motorsportveranstaltungen geht es auch mit der Wirtschaft im Murtal rasant bergauf, denn die Region rund um den Red-Bull-Ring profitiert mittlerweile auch abseits dieser Events: Viele wollen sich das Ringgelände und die Umgebung ansehen, auch wenn dort keine Rennen gefahren werden.

150 Prozent Steigerung in fünf Jahren

Der Wirtschaftsforscher Florian Schwillinsky vom Institut für angewandte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erstellte nun eine Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rings für die Steiermark und inbesondere für die Region: „Alleine von den Einnahmen am Ring und von den Ausgaben der Touristen kann man sagen, dass in den vergangenen fünf Jahren eine Steigerung von rund 150 Prozent da war.“

„Der Kuchen wird größer“

Im Vorjahr besuchten rund 770.000 Besucher die vielen Großveranstaltungen am Red-Bull-Ring. Diese sorgten für eine zusätzliche Wertschöpfung in der Steiermark von 72 Mio. Euro; 19 Millionen davon entfallen auf die Formel eins, 23 Millionen auf die MotoGP.

„Der Kuchen wird größer. Er wird zwar auch in mehr Teile aufgeteilt, aber insgesamt wächst auch der Kuchen, weil auch ganz andere Leute - etwa die Motorradfans - angesprochen werden, die bisher noch nicht so stark am Ring vertreten waren oder wo es noch kein Angebot gegeben hat“, so Schwillinsky.

Gastronomie profitiert zunehmend

In den vergangenen Jahren wurde im Murtal viel in neue Gastronomiebetriebe investiert, insbesondere Dietrich Mateschitz schuf sich hier ein Gastronomie-Imperium mit zahlreichen Betrieben, die auch viele Touristen anziehen, die mit Motorsport nicht viel zu tun haben.

Eine Studie der Wirtschaftskammer Steiermark zeigte, dass rund zwei Drittel der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe von den Ringveranstaltungen und abseits davon profitieren; mehr als 270 Mio. Euro flossen seit der Ringeröffnung in die touristische Infrastruktur, durch den Red Bull-Ring sind 1.200 Arbeitsplätze abgesichert.

Bottas eroberte Pole Position

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas sicherte sich am Samstag die Poleposition für den Grand Prix von Österreich: Der Finne setzte sich im Qualifying vor WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel im Ferrari durch - mehr dazu in Formel 1: Bottas eroberte Spielberg-Pole.

