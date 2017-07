Formel 1: Bottas eroberte Spielberg-Pole

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich die Poleposition für den Grand Prix von Österreich in Spielberg gesichert. Der Finne setzte sich im Qualifying am Samstag vor WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel im Ferrari durch.

Der 27-jährige Mercedes-Pilot markierte am Samstagnachmittag mit 1:04,251 Minuten Bestzeit knapp vor WM-Leader Sebastian Vettel im Ferrari (+0,042 Sek.); Lewis Hamilton (+0,173), der in der WM 14 Punkte hinter Vettel Zweiter ist, landete nur auf Platz drei.

APA/Erwin Scheriau

Da aber das Getriebe im Mercedes des Vizeweltmeisters vorzeitig getauscht wurde, verliert der 32-jährige Brite in der Startaufstellung fünf Plätze - Hamilton wird damit am Sonntag nur als Achter in den neunten WM-Lauf der Saison starten - mehr dazu in Hamilton geht von Platz acht ins Rennen (sport.ORF.at)

Red Bull rückt auf

Von seiner Rückversetzung profitieren auch die Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo (0,645) und Max Verstappen (0,732), die hinter Kimi Räikkönen (Ferrari/0,528) auf die Ränge fünf und sechs kamen. Für Bottas ist es die zweite Pole Position nach dem Rennen in Bahrain in diesem Jahr.

