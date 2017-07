Wieder Pensionistin in Graz brutal beraubt

In Graz ist am Samstag erneut eine Pensionistin brutal beraubt worden: Ein Unbekannter riss ihr eine Kette vom Hals. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten in den letzten Tagen nicht aus.

Täterbeschreibung: Der Täter ist etwa 20 bis 35 Jahre alt, schlank, hat kurze dichte dunkle Haare, und war bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer langer Hose; zudem trug der Unbekannte eine schwarze Umhängetasche. Zeugen der Tat werden ersucht, sich mit dem Journaldienst des Kriminalreferates unter 059133/65 3333 in Verbindung zu setzen.

Die 71-Jährige wollte am Vormittag nach einem Einkauf die Eingangstür zu einem Mehrparteienhaus in der Fischergasse aufsperren und hatte den Schlüssel bereits ins Schloss gesteckt.

Zeugen leistete Erste Hilfe

Plötzlich spürte sie von hinten einen Ruck und bemerkte, dass ihr ein unbekannter Täter die Goldkette vom Hals gerissen hatte - die Frau wurde dabei im Gesicht verletzt. Zeugen bemerkten die Hilferufe der Frau und konnten den vermeintlichen Täter in Richtung Körösistraße flüchten sehen; sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung.

Polizei vermutet Zusammenhang mit ähnlichen Taten

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit ähnlichen Straftaten der vergangenen Tage: Am Donnerstag war eine 76-jährige Frau am Heimweg vom Einkaufen überfallen und schwer verletzt worden; eine Nachbarin hatte die blutüberströmte Frau in ihrer Wohnung gefunden - mehr dazu in Pensionistin brutal überfallen (7.7.2017)

Am Freitag vor einer Woche hatten Passanten eine 82-jährige Frau bewusstlos neben der Fahrbahn im Süden von Graz entdeckt: Sie wies lebensgefährliche Kopfverletzungen auf, aus ihrer Handtasche fehlten Bargeld und Wertgegenstände - mehr dazu in Pensionistin nach Überfall in Lebensgefahr (4.7.2017)