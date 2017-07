Schwerverletzter nach Rauferei in Grazer Lokal

Bei einer Rauferei zwischen Lokalgästen im Grazer Bezirk Gries sind Sonntagfrüh mehrere Männer leicht und einer schwer verletzt worden. Vier Unbekannte hatten sechs andere Gäste attackiert. Die Polizei sucht nach den Angreifern.

Die vier Unbekannten waren gegen 0.45 Uhr in dem Lokal am Grazer Griesplatz mit sechs anderen Lokalgästen aus noch nicht geklärten Gründen in Streit geraten.

Gäste flüchteten durch Fenster

Das Quartett begann mit Aschenbechern, Flaschen und Barhockern um sich zu werfen. Teilweise schlugen sie mit diesen Gegenständen auch auf die Lokalgäste ein. Die sechs Gäste konnten in den hinteren Bereich des Lokals beziehungsweise über ein Fenster flüchten.

Angreifer rannten davon

Die Angreifer rannten kurz vor dem Eintreffen der Polizei davon. Das Rote Kreuz behandelte leichte Verletzungen der Lokalgäste ambulant, ein Mann wurde mit Kopfverletzungen ins LKH Graz gebracht.

Über die Identität der Schläger ist laut Polizei nur bekannt, dass es sich um rumänische Staatsbürger im Alter zwischen 20 und 50 Jahren handeln soll.