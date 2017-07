Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein 43-jähriger Niederösterreicher schwebt nach einem Fahrradsturz am Samstagnachmittag in Dienersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in Lebensgefahr. Er war auf einem abschüssigen Straßenstück gestürzt.

Der 43-Jährige fuhr gegen 14.35 Uhr gemeinsam mit einem 45-jährigen Mann, auch er ein Niederösterreicher, auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von Dienersdorf in Richtung Winzendorf.

Tempo gemacht, um Gegenhang zu bewältigen

Die beiden Männer, die keinen Schutzhelm trugen, erhöhten laut Polizei vermutlich die Fahrgeschwindigkeit in einem abschüssigen Bereich der Gemeindestraße. Sie wollten dadurch einen unmittelbar darauf folgenden Anstieg leichter bewältigen.

Mit dem Kopf aufgeschlagen

Kurz vor dem Anstieg dürften beide Radfahrer kollidiert und zu Sturz gekommen sein. Der 45-Jährige erlitt durch den Sturz nur leichte Verletzungen, der 43-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Hartberg eingeliefert.