Katze saß 18 Meter hoch in Baum - gerettet

Eine Katze hat in Voitsberg am Sonntag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Tier saß in einer Höhe von 18 Metern auf einem Baum fest - mitten in einem Waldgebiet. Den ersten Rettungsversuchen widersetzte sich die Katze.

Es ist ein klassisch zu nennender Zwischenfall, der die sieben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg am Sonntag beschäftigt hat: Katze auf Baum.

Schwieriger Fall

In diesem Fall aber machte es die Katze namens Emely ihrer Rettern wirklich scher. Seit Tagen schon war das Tier vermisst, am Sonntag entdeckten Spaziergänger Emely auf einem Baum in einem Waldstück und alarmierten die Feuerwehr.

F Voitsberg

Säge im Einsatz

Als diese anrückte, musste sie feststellen, dass der Baum in unwegsamen Gelände stand, und das Tier in rund 18 Metern Höhe auf einem Ast saß. Durch nichts habe sich die Katze vom Baum locken lassen, also habe man zur Schiebeleiter gegriffen, hieß es im Feuerwehrbericht. Aber auch, als einer der Feuerwehrmänner zu dem Tier hinaufgestiegen war, wollte sich Emely nicht einfangen lassen. Also wurde kurzerhand der Ast, auf dem die Katze saß, abgesägt.

F Voitsberg

F Voitsberg

In Decke gefallen

Sicherheitshalber hatten die Einsatzkräfte gemeinsam mit Anrainern unter dem Baum eine Decke gespannt, um die Katze aufzufangen. Nach dem Schnitt des Astes fiel die Katze in die rettende Decke und konnte unverletzt von ihrem Besitzer entgegengenommen werden.