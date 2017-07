Ferienhaus in Semriach stand in Flammen

In Semriach im Bezirk Graz-Umgebung hat am Sonntag ein Ferienhaus gebrannt. Das halbe Haus und ein davor geparktes Auto sind komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den nahen Wald verhindern.

Gegen Mittag war Alarm ausgelöst worden. Das Ferienhaus in Waldrandlage in Semriach stand da bereits auf einer Seite in Flammen.

ORF

Carport und Auto in Vollbrand

„Wir haben bereit bei der Anfahrt aufgrund des Wassermangels hier den Löschzug Nord mitalarmiert. Beim Eintreffen ist das Carport beziehungswiese das Auto bereits im Vollbrand gestanden“, so Gernot Mandl, der Einsatzleiter.

Sieben Tanklöschfahrzeuge

Der Feuerwehr gelang es mit sieben Tanklöschfahrzeugen, das Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte und damit auch auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Das Auto aber brannte komplett aus.

Brandursache noch unbekannt

Die Brandursache steht noch nicht fest, die Feuerwehr konnte nicht ausschließen, dass der Brand von dem Auto ausgegangen ist. Die Ermittlungen laufen. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.