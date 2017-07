Brennender Sojatoaster löste Großeinsatz aus

Einen Feuerwehrgroßeinsatz bei sommerlicher Hitze hat es am Sonntagnachmittag in St. Stefan im Rosental im Bezirk Südoststeiermark gegeben. In einem Silo hatte ein Sojatoaster zu brennen begonnen.

Am Sonntag um 13:15 Uhr ging der Alarm in der Landesleitzentrale über den Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Pölzengraben, einem Ortsteil von St. Stefan im Rosental, ein.

Rund zwei Tonnen Soja

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand in dem Gebäude zur Futtermittelaufbereitung ein Sojatoaster - ein Gerät zur Futtermittelaufbereitung - mit rund zwei Tonnen Soja in Brand. Das Gerät befand sich in rund vier Metern Höhe.

99 Kräfte im Einsatz

99 Kräfte der Feuerwehr standen mit 19 Fahrzeugen bei mehr als 30 Grad im Schatten im Löscheinsatz - zur unterstützenden Löschwasserversorgung wurden die Feuerwehren Kohlberg und Paldau mit Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert.

Unter schwerem Atemschutz

Die Brandbekämpfung wurde teilweise unter schwerem Atemschutz mit mehreren Strahlrohren gleichzeitig vorgenommen. Die Atemschutztrupps konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude sowie auf angrenzende Objekte verhindern.

Futtermittel zerstört und beschädigt

Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Durch das Feuer und Löschwasser wurden jedoch die gelagerten Futtermittel zum Teil vernichtet beziehungsweise erheblich beschädigt. Schadenshöhe und Brandursache sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.