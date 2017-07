Kulm-Schanze hinuntergestolpert: Schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag auf der Skiflugschanze am Kulm im Bezirk Liezen ereignet: Bei einer Besichtigung der Anlage war ein Slowake mehrere Stufen in die Tiefe gestürzt und wurde dabei schwer verletzt.

Der 55-jährige Urlauber war gemeinsam mit seiner Tochter und dem Schwiegersohn vom Starthaus der Schanze neben der Anlaufspur bergab in Richtung Schanzentisch unterwegs. Dabei kam er ins Stolpern und stürzte mehrere Stufen talwärts.

Vom Hubschrauber geborgen

Der Slowake erlitt schwere Beinverletzungen; er musste vom Hubschrauber mittels Seilbergung von der Schanze geholt werden, anschließend wurde er ins LKH Rottenmann gebracht.