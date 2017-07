Biker nach missglücktem Überholmanöver tot

Ein 49-jähriger Grazer ist am Montag mit seinem Motorrad auf dem Weg auf das Gaberl bei einem Überholmanöver gestürzt - dabei erlitt der gebürtige Weststeirer tödliche Verletzungen.

Der erfahrene Motorradfahrer war am Vormittag von Köflach kommend auf der Gaberl Straße (B77) im Bezirk Voitsberg in Richtung Passhöhe unterwegs. In einer Kurvenkombination, die laut Polizei gut einsehbar ist, setzte der 49-Jährige trotz Gegenverkehrs zum Überholen an, dürfte dabei aber einen Lkw übersehen haben.

Gegen Leitschiene geschlittert

Als der entgegenkommende Lkw-Lenker den Biker sah, leitete er eine Vollbremsung ein, auch der Motorradfahrer bremste abrupt ab und verriss seine Enduro-Maschine - dabei kam er zu Sturz, schlitterte rund 100 Meter weit und prallte schließlich gegen eine Leitschiene.

Der 49-Jährige erlitt ein Polytrauma mit massiven inneren Verletzungen. Laut Polizei kam für ihn jede Hilfe zu spät - er war auf der Stelle tot.