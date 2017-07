„La Strada“ macht Graz wieder zur Bühne

Das Straßentheaterfestival „La Strada“ verwandelt auch heuer wieder Graz in eine einzige große Bühne. Geboten werden 30 Produktionen von Straßen- und Figurentheatern sowie zeitgenössischem Zirkus.

140 Vorstellungen in neun Tagen sind geplant, bei denen die Grenze zwischen Performern und Publikum nicht selten aufgebrochen werden. Bespielt werden die Straßen, Plätze und Parks, das Opernhaus und das Joanneumsviertel bis hin zum Naherholungsgebiet Auwiesen an der Mur.

„Irgendwo zwischen Poesie und reinem Wahnsinn“

Schon traditionell finden sich im Programm herausragende Produktionen des Cirque Nouveau, wie „Machine de Cirque“ des gleichnamigen kanadischen Ensembles, welches das Festival am 28. Juli in der Oper Graz eröffnen wird. Die fünf Artisten werden aus den Teilen einer Maschine ein neues Universum errichten, das „irgendwo zwischen Poesie und reinem Wahnsinn“ liege, wie es deren künstlerischer Leiter Vincent Dube im Vorfeld beschrieb.

La Strada/Loup William Théberge

„In guten wie in schlechten Zeiten“ heißt eine weitere Produktion des Akrobatenpaares Kati Pikkarainen und Victor Cathala, in dem es um das menschliche Miteinander, Streit, Versöhnung, Liebe und kühle Balanceakte geht. Aufgeführt wird das Stück im Zelt im Augarten ab dem 29. Juli.

In jedem Ort der Welt liege das Potenzial, dass sich dort eine „Sternstunde der Menschheit“ ereignen kann, sind sich die Künstler der österreichisch-spanischen Gruppe Electrico 28 gewiss: Bei einem intensiven Stadtspaziergang mit jeweils einer kleinen Gruppe von Teilnehmern, wollen sie auch ihr Publikum davon überzeugen und selbst zu einem Teil der Geschichte werden lassen.

Veranstaltungstipp: „La Strada - Internationales Festival für Straßenkunst und Figurentheater“ - von 28. Juli bis 5. August 2017 in und rund um Graz

Der französische Audiokünstler und langjährige „La Strada“-Gast Michel Risse wird diesmal den Vorplatz des Palais Meran - und somit der Kunstuni Graz - ganz neu akustisch erlebbar machen. Klassische Straßenkunst und moderne Technik verbindet die französische „Compagnie Le Snob“ zu zwei abendlichen Performances am Karmeliterplatz, die zum einen bei freiem Eintritt Musik von Philip Glass und Michael Nyman („Ulik’s Glisssssssssendo“, ab 29. Juli) und zum anderen die „Fanfare Le Snob“ bieten. Unterschiedliche Orte in Graz werden vormittags und abends Les Traine-Savates mit Brass- und Funkmusik beschallen.

La Strada/Nikola Milatovic

Märchenhaftes für Kinder

Für Kinder wird am Rosenhain das Stück „Der Fels und der Vogel“ der Grazer Gruppe „Follow the Rabbit“ geboten. Im Lesliehof im Joanneumsviertel steht „Die Froschkönigin“ nach Heinz Janisch in einer Bearbeitung des Theater Asou für Kinder ab vier Jahren am Programm, und im Murpark ist „Schneewittchen“ in einer Bearbeitung des Theater Anna Rampe & Theater Zitadelle zu erleben.

La Strada/Asou

Den Schlusspunkt setzt am 5. August die französische Compagnie Ilotopie im Naherholungsgebiet Auwiesen, die im nächtlichen Dunkel mit „Fous de Bassin“ riesige Figuren über das Wasser schweben lassen und den Ort in neues Licht rücken will.

