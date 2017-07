Serieneinbrecher gefasst

Nach einem Einbruch in das Freibad in Bad Gleichenberg im Bezirk Südoststeiermark hat die Polizei einen 25-Jährigen ausfindig gemacht, der für insgesamt zehn Einbrüche verantwortlich gemacht wird.

Am Dienstag wurde ein Einbruch in das Freibad in Bad Gleichenberg angezeigt: Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter hatte fünf Türen aufgebrochen und rund 1.000 Euro Bargeld erbeutet.

Insgesamt zehn Einbrüche gestanden

Die Polizei konnte einen 25-Jährigen ausforschen, der den Einbruch zunächst leugnete - als aber in seiner Wohnung Marihuana und danach in einer Thujenhecke nahe der Wohnung ein Rucksack mit Diebesgut gefunden wurde, gestand der Einheimische schließlich. Er gab auch an, neun weitere Einbruchsdiebstähle im Bereich Bad Gleichenberg begangen zu haben. Der 25-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.