Generalsanierung Graz-Ost: Zweite Phase startet

Seit zwei Wochen wird der Autobahnabschnitt Graz-Ost bis Graz-West auf der A2 (Südautobahn) generalsaniert, was teils für kilometerlange Staus sorgt. Am Donnerstag wird mit der zweiten Bauphase begonnen.

Der Autobahnabschnitt Graz-Ost bis Graz-West gehört zu den am stärksten befahrenen Strecken in der Steiermark - bis zu 80.000 Fahrzeuge sind hier tagtäglich unterwegs. Vor mittlerweile 44 Jahren wurde der sechs Kilometer lange Bereich für den Verkehr freigegeben, im März fiel der Startschuss für die zweiteilige Generalsanierung bis 2018 - mehr dazu in Sanierung der A2 bei Graz (16.3.2017).

Startschuss für zweite Bauphase

Insgesamt 20 Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Im Zuge des ersten Teils, der nun abgeschlossen wurde, war die Betonfahrbahn auf dem Pannenstreifen und der ersten Spur in Richtung Italien abgetragen worden.

Am Donnerstag beginnt Phase 2 - und zwar mit dem Abbruch der alten Betondecke des zweiten und dritten Fahrstreifens. Dabei betont die ASFINAG, dass trotz der Bauarbeiten in jeder Phase weiterhin drei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung stehen.

Bis Oktober soll die Richtungsfahrbahn Italien komplett fertiggestellt sein, nächstes Jahr beginnen dann die Arbeiten für die Sanierung der Fahrbahn Richtung Wien. Mit der Generalsanierung des Autobahnabschnitts Graz-Ost bis Graz-West will die ASFINAG den Lärmschutz der Anrainer verbessern und den Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit und Fahrkomfort bieten.

