Grazer Start-up zerlegte Regierungsflugzeug

Das Start-up Schrott24, eine digitale Plattform für den Handel mit Altmetallen, hat zuletzt einen beachtlichen Auftrag erhalten: Mit einer slowakischen Firma verschrottete das Grazer Unternehmen zwei belgische Regierungsflugzeuge.

Schrott24 bekam den Auftrag für die Verschrottung von zwei ausgemusterten Airbus A310-Flugzeugen der belgischen Regierung - und in Kooperation mit dem slowakischen „Flugzeugzerleger“ Firefly Aircraft Salvaging wurde ein Auftragsvolumen von über 100 Tonnen Aluminium, Titan, Kupfer und Stahl mit einem hohen fünfstelligen Marktwert verarbeitet.

„Bemerkenswerter Auftrag“

„Das Verschrotten zweier Passagier-Flugzeuge ist natürlich ein besonderes Highlight in der zweijährigen Geschichte von Schrott24. Wir bekommen immer wieder Anfragen für Großprojekte wie Industrieanlagen oder komplette Brücken“, sagt Jan Pannenbäcker, CEO und Co-Founder von Schrott24; ein Auftrag wie dieser sei aber schon bemerkenswert.

Das Grazer Start-Up-Unternehmen bietet ein Online-Portal an, auf der der Handel mit Altmetallen und Schrott transparenter und kundenorientiert gestaltet ist. „Da Schrott24 die einzige Online-Plattform in der Altmetall-Branche ist, verzeichnen wir verstärkt Aufträge für Großprojekte“, so Pannenbäcker. Den Großteil des Umsatzes macht das Unternehmen allerdings immer noch mit Aufträgen von Gewerbebetrieben oder privaten Haushalten.

Auf der Plattform können sowohl gewerbliche, als auch private Verkäufer ihr Altmetall und Elektronikschrott verkaufen. Bis zu vier Tonnen Buntmetall können über das Portal verkauft werden; für größere Tonnagen erstellen Experten individuelle Angebote, um so besser auf die spezifischen Anforderungen in der Abwicklung und Logistik Rücksicht nehmen zu können.

