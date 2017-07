Waldbrand: Löscharbeiten mit Hubschraubern

Ein Waldbrand ist am Mittwoch in der Nähe von Gußwerk im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig; Einsatzkräfte werden von zwei Hubschraubern in das unwegsame Gebirge gebracht.

Rund 500 Quadratmeter Boden seien betroffen. Im Einsatz standen am späten Mittwochnachmittag laut Feuerwehr rund 40 Helfer der freiwilligen Feuerwehr Gußwerk sowie Spezialkräfte des Feuerwehrflugdienstes Steiermark-Ost.

Roland Theny

Zunächst war nur ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt worden, am Nachmittag kam noch ein weiterer Helikopter des Bundesheers dazu, um die Einsatzkräfte an Seilen hängend in das unwegsame Gelände zu bringen.

Währenddessen füllte eine weitere Mannschaft am Boden die Löschbehältnisse der Hubschrauber und setzte die benötigten Einsatzgeräte zusammen. Neben der Trockenheit wird ein Blitzschlag als Auslöser für den Brand vermutet.