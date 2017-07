Sieben Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Alpl im Bezirk Weiz sind am Donnerstag sieben Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden; darunter auch zwei Kinder. Der Unfalllenker dürfte nach der Nachtschicht am Steuer eingenickt sein.

Der 29-jährige Weizer war nach seiner Nachtschicht kurz vor 6.30 Uhr am Heimweg auf der B72 (Weizer Straße) von Krieglach in Richtung St. Kathrein unterwegs gewesen. Auf der Passhöhe dürfte er vermutlich kurz eingenickt sein. Daraufhin geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen das Auto einer 42-jährigen Mutter.

Im Wagen saßen auch ihre beiden Kinder im Alter von acht und zehn Jahren sowie ihre Eltern, 61 und 64 Jahre alt. Eine nachkommende Autofahrerin versuchte den beiden Fahrzeugen noch auszuweichen, stieß aber mit dem Pkw des 29-Jährigen zusammen.

Mutter außer Lebensgefahr

Die Mutter musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen. Laut ihrem Ehemann war die Lebensgefahr seiner Frau bis zum Nachmittag gebannt, erklärte die Polizei auf APA-Nachfrage.

Die Eltern der 42-Jährigen erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Hubschrauber und Notarztwagen ins Spital nach Bruck gebracht werden. Die Kinder sowie die 55-Jährige kamen mit Blessuren davon. Der 29-jährige Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Mürzzuschlag gebracht. Die Feuerwehren St. Kathrein am Hauenstein und Ratten waren mit 37 Helfern im Einsatz.