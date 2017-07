75 Helfer kämpften gegen Lagerhallen-Brand

In der Lagerhalle eines Recyclingbetriebs in St. Veit im Bezirk Leibnitz ist es am Donnerstag zu einem Brand gekommen. Rund 75 Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen; verletzt wurde niemand.

Um 16.00 Uhr war in der Lagerhalle aus bis zuletzt unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Ein Firmenmitarbeiter bemerkte den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte.

Bevor sich das Feuer in den einzelnen Restmüllkojen ausbreiten konnte, traf die Feuerwehr mit 75 Helfern ein. Bereits nach 45 Minuten konnte laut Hauptbrandinspektor Herbert Putz vom Bereichsfeuerwehrverband Leibnitz „Brand aus“ gegeben werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Aufwendige Aufräumarbeiten

Anschließend machten sich die Einsatzkräfte daran, die Halle auszuräumen und das Brandgut im Hof des Betriebs mit Sand abzudecken.

Neben der Durchführung weiterer Nachlöscharbeiten liefen bis zuletzt auch Ermittlungen bezüglich der Brandursache, die noch ungeklärt ist. Einer ersten Schätzung zufolge dürfte das Feuer einen Sachschaden von rund 30.000 Euro verursacht haben.