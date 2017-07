Studie: Junge Steirer werden immer politischer

Das Weltgeschehen geht an der heutigen Jugend nicht vorbei - im Gegenteil, wie eine Studie der steirischen ARGE Jugend zeigt: Demnach werden Zwölf- bis 20-Jährige zunehmend politischer und identifizieren sich stark mit Europa.

Familie, Gesundheit und Spaß sind die wichtigsten Bereiche im Leben der sogenannten Generation Z: Mehr als 2.000 Burschen und Mädchen wurden befragt - in der gesamten Steiermark, verteilt über alle Schultypen. Dabei bleibt die Familie unantastbar an der Spitze; im Vergleich zu den Studien der vergangenen zehn Jahre fällt aber auf, dass die Jugendlichen sich zunehmend mit gesellschaftspolitischen Themen beschäftigten.

ORF

Frieden besonders wichtig

Studienautor Thomas Lederer-Hutsteiner schildert: „Die Bedeutung von Frieden und Fairness ist massiv gestiegen. Materialistische Werte wie zum Beispiel viel Geld zu verdienen, auf Partys zu gehen, Markenkleidung zu tragen, sind massiv gesunken. Man sieht neben Werten wie Tradition und Sicherheit eine Zunahme von gesellschaftspolitischen Themen.“

Im heutigen High-Tech-Jugendzimmer mit Smartphone und Tablet sind Informationen über das Weltgeschehen rund um die Uhr verfügbar - das führt laut der Studie nicht nur zu mehr Interesse und damit auch zu mehr sozialem Engagement, sondern beeinflusst auch die eigene Wahrnehmung und Identität.

Zwischen großen Erwartungen und Hoffnungen

Studienautor Christian Ehetreiber von der ARGE Jugend erklärt: „Mittlerweile sind es um die 68 Prozent - also über zwei Drittel -, die sagen, ich fühle und erlebe mich als Europäerin und Europäer. Die notorischen Nicht-Europäer sind gleich geblieben: Rund acht Prozent sagen, ich bin auf keinen Fall Europäer, aber das sind kleine Populationen.“

Laut der Studie werden freie Wahlen und Demokratie für die Jugendlichen immer wichtiger - und das in Zeiten, in denen Frieden und Freiheit auch in Europa bedroht sind. Das setzt große Hoffnung, aber auch große Erwartungen in die Generation Z.

